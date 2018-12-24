Суринов освобожден от должности главы Росстата

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Глава Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) Александр Суринов, возглавлявший статистическое ведомство с 2009 года, освобожден от должности "по его просьбе". Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства.

Другим распоряжением главой службы назначен Павел Малков, возглавлявший до этого департамент госуправления в Минэкономразвития РФ.

Малков родился в 1980 году в Саратове. В 2001 году окончил Саратовский государственный технический университет по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем". В 2003-2006 годах Малков работал на различных должностях в правительстве Саратовской области, в 2006-2009 годах был заместителем министра экономического развития и торговли Саратовской области.

В 2010-2012 годах Малков работал главой комитета по информатизации Саратовской области, в том числе в ранге министра, в 2012 году исполнял обязанности заместителя председателя правительства Саратовской области.

В 2012 году Малков был назначен заместителем директора департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России, с октября 2017 года стал директором департамента госуправления в министерстве.

Президент РФ Владимир Путин в апреле 2017 года подписал указ о передаче Росстата из подчинения правительству РФ в ведение Минэкономразвития РФ. Министерство также было наделено функцией по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.

Указ объяснял возврат Росстата в ведение Минэкономразвития целями "совершенствования госуправления в сфере официального статистического учета, повышения эффективности системы госстатистики в РФ и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти".

Росстат уже был в ведении Минэкономразвития с 2004 по 2012 годы, весной 2012 года Росстат был переведен в прямое подчинение правительства РФ, а в 2017 году - обратно в Минэкономразвития.