Экономика

Минэкономразвития "незначительно" повысит прогноз по инфляции в РФ на 2019 год

При этом он останется в пределах 5%, пообещал Орешкин

Минэкономразвития "незначительно" повысит прогноз по инфляции в РФ на 2019 год
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Текущий прогноз по инфляции в России в 2019 году в 4,3% будет незначительно повышен, но останется в пределах 5%, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы сейчас будем все показатели уточнять. Конечно, что-то может поменяться", - сказал он.

При этом министр утвердительно ответил на вопрос, будет ли прогноз по инфляции повышен с 4,3%, но при этом останется ниже 5%, как отмечалось в последнем мониторинге министерства.

В начале недели в традиционном докладе Минэкономразвития "Картина экономики" говорилось, что "по итогам года при сохранении стабильного курса рубля инфляция опустится ниже 5%".

Действующий прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год был сделан минувшей осенью, он составляет 4,3%, что существенно ниже прогноза ЦБ - 5-5,5%.

Как сообщалось, по итогам января годовая инфляция равнялась 5%. Оценка Минэкономразвития инфляции в феврале - 0,5-0,6% после 1% в январе, что соответствует годовому показателю в 5,2-5,4% на конец февраля.

Теги: Минэкономразвития, Максим Орешкин

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