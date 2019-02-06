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Экономика

Инфляция в РФ в январе составила 1% и в годовом выражении ускорилась до 5%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в январе 2019 года ускорилась до 1% с 0,8% в декабре, сообщил в среду Росстат.

Ускорение инфляции в начале года было ожидаемым на фоне повышения ставки НДС и первого этапа индексации тарифов на ЖКХ.

Инфляция оказалась даже несколько ниже ожиданий - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на январь, подготовленный "Интерфаксом" в конце месяца, равнялся 1,1%.

В январе 2018 года инфляция равнялась 0,3%. Поэтому в годовом выражении инфляция в январе 2019 года, по данным Росстата, ускорилась до 5% с 4,3% в декабре. Последний раз пятипроцентная годовая инфляция фиксировалась в январе 2017 года, затем была стабильно ниже.

При этом инфляция с 29 января по 4 февраля вторую неделю подряд равняется 0,1%.

Теги: инфляция, Россия, Россат
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