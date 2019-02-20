Орешкин заявил об ожидаемом возврате инфляции к таргету в 4% в I полугодии 2020 года

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ вернется к таргету в 4% в первом полугодии 2020 года, когда пройдет эффект от НДС и других факторов, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Первое полугодие следующего года - это тот срок, когда инфляция вернется к целевым значениям", - сказал журналистам Орешкин.

"По нашим оценкам это произойдет в начале следующего года, когда эффект от повышения НДС уйдет из динамики цен, потому что мы видим, что, если убрать разовые факторы, связанные с повышением НДС, ростом тарифов по мусорной тематике, с переносом повышения сроков тарифов на 1 января, если их убрать, то в целом инфляция находится без этих факторов в тех рамках, в которых она должна находиться", - пояснил министр.

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