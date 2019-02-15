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Правозащитники посетят фигурантов дела Калви в СИЗО

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что в ближайшее время посетит в СИЗО фигурантов уголовного дела основателя компании Baring Vostok Майкла Калви, арестованных по подозрению в мошенничестве.

"Сейчас мы уточним, в какое СИЗО они будут доставлены, после чего посетим их, чтобы проверить условия содержания и соблюдение их гражданских прав", - сказал Мельников "Интерфаксу" в пятницу.

Как ожидается, арестованные будут содержаться в следственном изоляторе "Лефортово".

Гражданину США Калви, партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, партнеру по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В пятницу следствие обратилось в Басманный суд с ходатайствами об аресте всех шестерых на два месяца. Кроме Калви, все подозреваемые были арестованы до 13 апреля. К вопросу об аресте Калви суд вернется в субботу, срок его задержания продлен.

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Уголовное дело, согласно оглашенным в суде материалам, было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. В спецслужбу за пять дней до этого, 7 февраля, обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов.

Как заявил Юсупов, следует из материалов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и "ПКБ" в 2015 году.

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.

Теги: Baring Vostok, Майкл Калви

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