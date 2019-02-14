Долларовый экспорт из Китая в январе неожиданно возобновил активный рост

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Темпы изменений китайского импорта и экспорта резко улучшились в январе в ожидании Нового года по лунному календарю и новых торговых договоренностей с США.

По данным Главного таможенного управления КНР, в долларовом выражении экспорт из Китая поднялся на 9,1% в прошлом месяце после падения на 4,4% в декабре, а падение импорта замедлилось с 7,6% до 1,5%.

Аналитики в среднем ожидали снижения экспорта на 3,2%, импорта - на 10%, по данным TradingEconomics.

Положительное сальдо торгового баланса КНР сократилось до $39,16 млрд с $57,06 млрд в декабре, но было вдвое больше $18,42 млрд, зафиксированных в январе 2018 года. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя равнялся $33,5 млрд.

При этом профицит торгового баланса Китая в отношениях с США уменьшился второй месяц подряд, с $29,87 млрд в декабре до $27,3 млрд в январе, на фоне падения общего объема китайско-американской торговли.

Между тем в юанях отмечается восстановление как экспорта, усилившего подъем с 0,2% до 13,9% в годовом выражении, так и импорта, перешедшего от снижения на 3,1% к росту на 2,9%. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение китайского экспорта в юанях на 3,8% в январе и сокращение импорта на 1,9%.

Юаневое сальдо торгового баланса сократилось с почти 395 млрд юаней до 271,16 млрд юаней.

Китай сократил экспорт в США в январе на 2,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до $36,54 млрд, тогда как импорт из США рухнул на 41,2%, до $9,24 млрд.

Китай в прошлом месяце увеличил объем закупок товаров в России на 10,2% в годовом выражении, до $4,89 млрд. Экспорт в РФ повысился на 11,5%, до $4,31 млрд.