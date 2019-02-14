США и Китай не смогли сблизить позиции по торговой сделке

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - США и Китай слабо продвинулись вперед в ходе переговоров, проходящих в Пекине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, сторонам придется проделать значительную работу, прежде чем президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся для подписания торгового соглашения.

В ходе закрытых сессий представители Вашингтона и Пекин не смогли сблизить позиции по вопросу структурных реформ китайской экономики, на которых настаивают США, отмечают источники. При этом, по их словам, как Китай, так и Штаты хотели бы избежать повышения пошлин на товары китайского экспорта с 1 марта.

В четверг торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин провели ряд встреч с представителями Пекина, включая вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ. Источники отмечают, что американская сторона не намерена смягчать свое требование об отказе китайских властей от субсидирования государственных компаний, а также требование об улучшении ситуации в сфере корпоративного управления.

Отсутствие ощутимого прогресса в переговорах позволяет предположить, что для заключения сделки потребуется личная встреча Трампа и Си, заявил один из источников.

Накануне представитель Белого дома сообщил, что Трамп хотел бы встретиться с председателем КНР "очень скоро".