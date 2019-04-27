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Путин и Лукашенко обсудили проблему поставки некачественной нефти

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос поставки некачественной нефти на белорусские НПЗ, сообщила глава администрации президента Белоруссии Наталья Кочанова в субботу в Новополоцке. Как передает госагентство "БелТА", Кочанова сказала, что после возвращения из Китая Лукашенко провел с ней встречу.

"Мы обсуждали вопросы поставки некачественной нефти на наши НПЗ. Вчера Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Президент России заверил, что этот вопрос будет самым серьезным образом расследован, будет дана принципиальная оценка произошедшему. Надеемся, что все вопросы будут урегулированы исходя из заверений президента России", - сообщила Кочанова.

Позднее на пресс-конференции в Пекине Путин также сообщил, что обсуждал с белорусским коллегой ситуацию с качеством нефти в экспортном нефтепроводе "Дружба",

"Да мы очень коротко обменялись мнениями по этому делу. И, разумеется, я в курсе того, что произошло (...) Прежде всего, нужно провести расследование на уровне самой "Транснефти" и выявить место и что конкретно попало. Если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования, я не исключаю, что мы проведем расследование на уровне правоохранительных органов и специальных служб", - сказал российский президент.

Как сообщалось, проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

Белоруссия Александр Лукашенко

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