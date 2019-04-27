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Медведев поручил наказать виновных в загрязнении поставляемой в Восточную Европу нефти

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и Минпромторгу, ФАС и Ростехнадзору в семидневный срок организовать проверку по факту нарушений показателей качества нефти, транспортируемой в Белоруссию и Восточную Европу, сообщили в пресс-службе правительства России.

Согласно поручению главы правительства, виновные в этих нарушениях должны быть наказаны, материалы проверки переданы в прокуратуру, а профильные ведомства должны в течение недели подготовить предложения с целью не допустить поставок некачественной нефти впредь.

Проблемы с российской нефтью

Концерн "Белнефтехим" вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

23 апреля Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. На следующий день экспорт бензинов и дизельного топлива был частично восстановлен.

24 апреля, после того, как НПЗ в Польше и Германии отказались принимать нефть с такими показателями, был остановлен транзит "грязной" российской нефти в Европу. Вечером 25 апреля Украина также приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды".

Как стало известно накануне, России возбуждено дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба". Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин рассказал журналистам, что в Самаре в офисах нескольких частных организаций прошли следственные действия.

Дмитрий Медведев Белоруссия Транснефть

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