Канцелярия президента Турции опровергла информацию немецкой газеты по С-400

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Департамент коммуникаций канцелярии президента Турции в пятницу опроверг информацию немецкой газеты Das Bild о том, что в связи с ситуацией с турецкой лирой Анкара может пересмотреть сделку с Россией о приобретении зенитных ракетных комплексов С-400.

"Ваши источники ошибаются. Получите информацию от меня. Приобретение С-400 - завершенная сделка", - написал у себя в твиттере руководитель департамента Фахреттин Алтун, обращаясь к журналисту Юлиану Репке, который ранее в своем твиттере написал, что "дипломатические источники сообщили Das Bild о том, что Эрдоган (президент Турции Реджеп Эрдоган) не купит С-400 у России".

Ранее российский источник подтвердил "Интерфаксу", что контракт между странами остается в силе и Россия готовит поставку С-400.