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США предложили Турции перенести покупку С-400 на следующий год

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон обратился к Турции с предложением отложить приобретение российских систем ПВО С-400 до 2020 года, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Со слов собеседников агентства, администрация США на прошлой неделе призвала Анкару перенести сделку, назначенную на июль 2019 года.

Отсрочка могла бы помочь США и Турции - союзникам по НАТО - прийти к компромиссу относительно закупок систем С-400 у России, что дало бы возможность Анкаре попробовать избежать американских санкций, отмечает агентство.

Между властями США и Турции продолжается спор о поставках Анкаре российским систем ПВО С-400, которые, по мнению Вашингтона, не совместимы с оборонными системами НАТО и американскими истребителями F-35, на поставку которых Турция также рассчитывает.

Вопреки давлению со стороны Вашингтона в Анкаре неоднократно заявляли, что не откажутся от согласованной сделки с Россией.

Между тем 10 мая информированный российский источник в сфере военно-технического сотрудничества сказал "Интерфаксу", что контракт на поставку Турции С-400 в силе.

"Никаких изменений нет. Идет реализация контракта и подготовка к поставке С-400 Турции", - сказал источник, комментируя сообщение немецкой газеты "Бильд" о том, что Анкара планирует отказаться от сделки с Россией на поставку С-400.

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

Турция нацелена получить от России С-400, несмотря на давление США, заявляли в российской госкорпорации "Ростех".

"Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление со стороны США, но, насколько мне известно, президент Эрдоган занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта", - заявил "Интерфаксу" 28 марта директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Системы С-400 получают Вооруженные силы России. Два дивизиона С-400 обеспечивают противовоздушную оборону российских военных баз в Сирии - Хмеймиме и Тартусе. Россия реализует первый экспортный контракт на поставку С-400 в Китай. Контракт на поставку С-400 также подписан с Индией.

США Турция С-400

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