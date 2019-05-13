Трамп предостерег Китай от ответных мер на американские пошлины

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Китаю не следует предпринимать меры в ответ на введение США пошлин на китайские товары, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"Китай в течение многих лет получал выгоду в ущерб США (Наши президенты не справились со своей работой). Поэтому Китаю не следует принимать ответные меры, а то ситуация лишь ухудшится", - написал он в твиттере.

По словам президента США, он "открыто предупреждал председателя Си (председателя КНР Си Цзиньпина - ИФ) и всех моих многочисленных друзей в Китае, что их страна сильно пострадает, если не заключит с нами соглашение (по торговле - ИФ), потому что компаниям придется переехать из Китая в другие страны".

"Покупать в Китае станет слишком дорогим удовольствием. У вас (у китайской стороны - ИФ) была возможность заключить прекрасную сделку. Работа над ней была почти завершена. Но вы отступили", - добавил Трамп.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая.

В субботу, 11 мая, Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке по введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

Как пишет The Wall Street Journal, отсрочка, предоставленная Трампом, истекла, как он и грозил всю эту неделю. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%.

По итогам 2018 года, экспорт Китая в США достиг $478,42 млрд, импорт американской продукции - $155,10 млрд.

В Вашингтоне 9-10 мая в условиях повышения США тарифов на китайские товары стоимостью $200 млрд в год с 10% до 25% прошел 11-й раунд американо-китайских переговоров по торговым разногласиям, который завершился без подписания соглашения.

Китай не может себе позволить пойти на уступки Соединенным Штатам по принципиальным вопросам двухсторонней торговли, заявил глава китайской делегации на переговорах заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ.

Он подтвердил, что в ответ на повышение американских пошлин Китай будет вынужден принять соответствующие ответные меры, хотя и выразил надежду на то, что Вашингтон в этом вопросе будет проявлять сдержанность.

По его словам, взаимное повышение тарифов "не отвечает интересам ни США, ни Китая, ни остального мира".