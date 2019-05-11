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Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США

Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.

"Такой простой способ избежать пошлин? Делайте или производите свои товары в старых добрых Соединенных Штатах. Это очень просто!", - написал он в своем твиттере.

Ранее в субботу Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке по введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая.

Как пишет The Wall Street Journal, отсрочка, предоставленная Трампом, истекла, как он и грозил всю эту неделю. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%.

США Китай Дональд Трамп

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