Рубль скорректировался вверх к доллару и евро после падения накануне

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в рамках коррекции после падения накануне на фоне позитивной динамики цен на нефть и надежд на смягчение американо-китайского торгового конфликта.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,28-65,37 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 65,33 руб. (-10,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,37 руб. (-8,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 9,4 копейки к уровню закрытия понедельника, до 68,95 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,28 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 15,56 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно корректируется вверх к доллару и евро после сильного падения накануне. Участники рынка следят за продолжением торгового конфликта между США и Китаем и по мере поступления новой информации оценивают шансы на его разрешение.

В понедельник офис торгового представителя США обнародовал список товаров китайского экспорта объемом $300 млрд в год, включая детскую одежду, игрушки, мобильные телефоны и компьютеры, пошлины на которые также могут быть подняты до 25%.

Тем временем, Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на заседании G20 в следующем месяце. Трамп также отметил, что пока не принял решения о том, стоит ли поднимать пошлины на оставшиеся товары китайского экспорта. В ходе встречи в Белом доме с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Трамп заявил, что "в следующие три-четыре недели" станет ясно, были ли торговые переговоры с Китаем успешными. "Мы никогда не знаем заранее, верно? - сказал Трамп. - Но у меня есть ощущение, что они будут очень успешными".

В понедельник министерство финансов Китая сообщило, что увеличит пошлины на товары американского экспорта общим объемом $60 млрд с 1 июня 2019 года. Пошлина в размере 25% будет действовать для 2,493 тыс. наименований товаров, включая продукцию животноводства, замороженные фрукты и овощи, а также приправы, 20%-ная - для 1,078 тыс. наименований, включая химическую продукцию и водку.

Цены на нефть поднимаются во вторник на растущих опасениях, что усиление напряженности на Ближнем Востоке приведет к перебоям в поставках нефти из этого региона. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени увеличилась на 0,37% - до $70,5 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,07% - до $61,08 за баррель.

В минувшее воскресенье четыре судна вблизи территориальных вод ОАЭ подверглись атакам, одно из пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, одно - Норвегии и два танкера - Саудовской Аравии. В понедельник стало известно о еще одном инциденте: нефтетанкер, стоявший на якоре при заправке в Фуджейре, подвергся атаке, получив пробоину в корпусе.

Нефтяной рынок демонстрировал бурный рост в понедельник на новостях из ОАЭ, однако завершил торги снижением в связи с обострением торгового спора США и Китая, повысившего опасения сокращения глобального спроса на нефть.