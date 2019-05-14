"Нафтан" начал готовить штрафы за недопоставки качественной нефти из РФ в апреле

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Нафтан" начало претензионную работу в отношении российских поставщиков нефти, не выполнивших своих обязательств за апрель. Об этом сообщил заместитель генерального директора по производству предприятия Сергей Алтухов.

"Юридической службой предприятия организована работа по выставлению штрафных санкций в отношении российских поставщиков за недопоставку качественной нефти за апрель", - сказал Алтухов.

Его цитирует госагентство БелТА.

Алтухов также подчеркнул, что основные издержки, связанные с понижением производительности общества, сейчас подсчитываются. По итогам этого процесса будет сформирован общий пакет, продолжится претензионная работа.

Он напомнил, что в конце апреля в результате нюансов, связанных с поставками некачественной нефти, "Нафтан" был вынужден снизить объем переработки до 50%. В этом же режиме предприятие работает сейчас, перерабатывая сырье, поступающее по трубопроводу Сургут-Полоцк.

"Нефть должного качества, что позволяет использовать ее без опасений за сохранность работоспособности оборудования. Вместе с тем из-за сложившейся ситуации некоторые установки "Нафтана" переведены на циркуляцию или в режим, который требуется исходя из загрузки", - добавил заместитель гендиректора.

По его словам, в настоящее время НПЗ беспокоит прежде всего неопределенность. "Чем быстрее разрешится вопрос по снабжению сырьем в плановых цифрах, тем скорее "Нафтан" выйдет на заданный режим, что позволит выровнять его экономику, урегулировать ситуацию с обеспечением смежных нефтехимических предприятий концерна "Белнефтехим", которые завязаны на поставку нашего сырья и также вынуждены скорректировать свои производственные планы, разрешить проблемы по выполнению контрактных обязательств с покупателями продукции", - пояснил он.

"Сейчас мы реструктуризировали свои обязательства по запланированным объемам поставок", - добавил он.

Транзит грязной нефти

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит грязной российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.

Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти" загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Белоруссии днем 2 мая после того, как 30 апреля Минск полностью остановил прокачку нефти для вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти с российского и белорусского участков нефтепровода "Дружба"

Концерн "Белнефтехим" 4 мая сообщил о поступлении чистой российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Ожидалось, что Мозырский НПЗ приступит к переработке новой партии нефти 6 мая 2019 года. По состоянию на 10 мая завод не сообщал о начале ее переработки.

В "Белнефтехиме" сообщали, что на территории республики скопилось более 1 млн тонн некачественной нефти. Суммарный объем некачественной нефти, который находится в нефтепроводах на территории России, Белоруссии, Польши и Украины оценивается концерном в 5 млн тонн.