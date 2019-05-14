Разыскиваемый фигурант дела о грязной нефти в "Дружбе" поспорил с версией следствия

Роман Трушев заявил в интервью "Ъ", что "Нефтеперевалка" не могла быть источником такого сильного загрязнения

Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Фигурант дела о грязной нефти в трубопроводе "Дружба" Роман Трушев заявил в интервью газете "Коммерсантъ", что частный узел слива нефти в Самарской области не мог быть источником загрязнения.

"Скорее всего, ситуация была такова: в арбитражных пробах специально нашли завышенное содержание хлорорганики, чтобы тут же возбудить дело против работников "Нефтеперевалки". Дело-то возбудили по ст. 215 (порча, незаконная врезка и так далее). Но чтобы действительно все утяжелить, тут же "рисуют" новую статью 158 о краже, да еще и группой при моем предводительстве", - сказал он. По его словам, указанная в постановлении о возбуждении дела кража нефти у "Транснефть-Дружбы" невозможна, так как ее нефть не может быть на упомянутом узле.

Трушев рассказал изданию, что на станции "Лопатино" магистрали "Транснефть-Дружба" из примерно 5 млн тонн нефти в месяц 2–2,5 млн тонн преимущественно легкой и средней нефти поступает с "Транснефть-Приволги", почти столько же - тяжелой нефти из Татарстана с трубопроводов "Альметьевск-1, 2", еще порядка 35–40 тысяч - за счет ООО "Нефтеперевалка", чье руководство арестовано по делу. При этом, отметил Трушев, нефть перед попаданием в "Дружбу" проходит смешивание в емкостном парке "Транснефти" на ЛПДС "Лопатино".

Он также отметил, что компании с истощенными месторождениями используют хлорорганику, и что у "Транснефти" ранее фиксировалось большое содержание этих веществ в нефти.

Комментируя информацию о загрязнении восьми резервуаров парка "Лопатино", Трушев заявил, что это невозможно. "Нефть с УСиКНа (узла слива нефти - ИФ) "Нефтеперевалки" должна через собственный ПСП (приемо-сдаточный пункт - ИФ) поступать только в один резервуар на ЛПДС "Лопатино" емкостью 30 тысяч тонн. В остальные резервуары поступает нефть либо "Транснефть-Приволги" или с Альметьевска, либо смешивается", - сказал он, добавив, что на приемо-сдаточном пункте и на участках нефтепровода до Белоруссии должны проводиться анализы качества нефти.

Трушев рассказал, что сейчас находится в Германии. По его словам, он уехал из Москвы 25 апреля и планировал вернуться 15 мая. "В ближайшие дни все взвешу и приму решение, возвращаться ли в РФ", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Трушев был объявлен в международный розыск.

Дело о загрязнении "Дружбы"

Как сообщалось ранее со ссылкой на Следственный комитет России, шесть человек подозреваются в хищении в составе организованного преступного сообщества нефти из нефтепровода "Дружба" на сумму не менее 1 млн рублей. Четверо подозреваемых были задержаны, а затем арестованы. Это генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

В международный розыск, кроме бывшего владельца 99% ГК "Петронефть" Трушева, объявлен и бывший генеральный директор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко.

Следствие считает, что "в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений".

"Самаратранснефть-Терминал" является основным производственным активом ГК "Петронефть". В ГК "Петронефть" также входят "Самаратранснефть", ООО "Самаранефть-сервис", ООО "Петронефтегаздобыча", ООО "ПСК "НефтеГазСтрой" и Самарский НПЗ.

В январе 2019 года сообщалось, что ГК "Петронефть" сменило владельцев. Теперь по 33% группы принадлежит компаниям "Рид" Сергея Суслова, "Спецресурс-Сервис" Александра Соловьева и "Даматриа" Андрея Рябкова. При этом доли всех трех новых акционеров находятся в залоге у Абсолют банка (владеет оставшимся 1% компании) и УК "Трансфингруп" (структура НПФ "Благосостояние").