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Украина погасила внешний долг на $1 млрд

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов Украины 16 мая своевременно и в полном объеме погасило первый выпуск пятилетних еврооблигаций, выпущенный в 2014 году под гарантии США на сумму $1 млрд со ставкой 1,844% годовых. Об этом говорится в сообщении ведомства в пятницу.

Согласно данным на сайте украинского минфина, в обращении остаются еще два подобных выпуска на $1 млрд: выпущенные в конце мая 2015 года под 1,847% годовых и выпущенные в конце сентября 2016 года под 1,471% годовых.

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