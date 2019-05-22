Рынок акций РФ вновь обновил максимум индекса МосБиржи, невзирая на внешний негатив

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду в очередной раз обновил исторический максимум по индексу МосБиржи, невзирая на негативную динамику внешних фондовых площадок и упавшую нефть на статистике Минэнерго США; лидерами роста выступили бумаги "НОВАТЭКа" и "Газпром нефти".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2638,71 пункта (+0,9%, максимум сессии и новый пик - 2645,59 пункта), индекс РТС - 1292,79 пункта (+1,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,2%.

Доллар просел до 64,3 рубля (-0,11 рубля).

Подорожали бумаги "НОВАТЭКа" (+4,2%, до 1297 рублей), "Газпром нефти" (+3,5%, до 380 рублей - максимум с декабря 2018 года), АФК "Система" (+2%), "Татнефти" (+1,9% и +4,5% "префы"), "Норникеля" (+1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,7%), "Интер РАО" (+1,6%), ПАО "Полюс" (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (+1,5%), Сбербанка (+1,4%), "Яндекса" (+1,4%), "Распадской" (+1,3%).

Накануне в ходе телеконференции финдиректор "Газпром нефти" Алексей Янкевич сообщил, что компания продолжит практику выплаты промежуточных дивидендов, акционеры могут рассчитывать на промежуточные дивиденды и в этом году. Он также отметил, что "Газпром нефть" вслед за "Газпромом" увеличивает размер выплат.

Подешевели акции "Россетей" (-2,1% и -0,6% "префы"), "Мечела" (-1,7%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Роснефти" (-0,5%), "РусАла" (-0,3%).

Индексы в США во вторник выросли на новостях про Huawei - министерство торговли США объявило о намерении предоставить китайскому производителю электроники Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку в США сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов.

Ранее Вашингтон принял решение включить Huawei в число компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий, указав на угрозу национальной безопасности.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%), Европа консолидируется (FTSE, DAX подросли на 0,1-0,2%, CAC 40 просел на 0,1%), проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,3%).

Посол КНР в США Цуй Тянькай во вторник заявил, что Пекин по-прежнему готов возобновить торговые переговоры, хотя на данный момент новых встреч делегаций двух стран не запланировано. В провале переговоров он обвинил американскую сторону, которая, по его словам, "слишком часто меняла свою позицию".

По словам посла, Huawei, попавшая в список компаний, которым нужно специальное разрешение на закупку оборудования и сервисов в США, не представляет никакой угрозы безопасности США, а действия против нее вызваны исключительно политическими мотивами.

Нефть в среду дешевеет на опасениях, что торговый конфликт США и Китая приведет к замедлению роста мировой экономики и сокращению спроса на сырье, а также на фоне роста запасов сырья в США.

Вышедшие вечером в среду данные Минэнерго США показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,74 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,7-2 млн баррелей и увеличение резервов бензина на 3,716 млн баррелей, что также существенно превысило ожидания.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени упала до $70,79 за баррель (-1,9% и +0,3% во вторник), июльская цена WTI - до $61,38 за баррель (-2,8% и -0,1% накануне).

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, индекс МосБиржи продолжает штамповать рекорды благодаря нефтяным бумагам и металлургам. Несмотря на локальное снижение, цены на нефть остаются высокими, что обещает улучшение финансовых показателей российских нефтяников и повышение дивидендных выплат. Металлурги также могут рассчитывать на преимущества в условиях взаимных торговых барьеров между КНР и США. Прибыль "ФСК ЕЭС" по МСФО в первом квартале увеличилась на 35% (до 27,43 млрд рублей) при снижении выручки на 5,2%. Среди слабых бумаг остаются привилегированные акции "Транснефти" , и такая тенденция продолжится до прояснения объемов выплат компенсаций из-за поставок загрязненной нефти. Кроме того, при растущем рынке слабым спросом пользовались защитные бумаги электроэнергетики.

Рубль укрепился на фоне размещений ОФЗ, хотя доходность госбумаг оказалась явно ниже, чем на предыдущих аукционах, что можно связать со снижением прогноза по инфляции в ЦБ РФ на конец года до 4,5-5,0% с прежних 4,7-5,2%. Фактически рынок уже готовится к снижению ставки ЦБ РФ на ближайших двух заседаниях.

На внешних рынках опасения остаются стандартными: США и Китай постепенно переводят торговую войну в технологическую. Huawei стала логичной целью возможных американских ограничений, так как компания планирует занять лидирующие позиции на рынке 5G технологий. В Великобритании премьер-министр Тереза Мэй предложила возможность проведения еще одного референдума по вопросу выхода из ЕС, если парламентарии поддержат ее план по "разводу" с Европой. Пресс-секретарь лейбористов немедленно ответил в том смысле, что Мэй стоит подать в отставку, а не пытаться провести еще одно голосование по вопросу Brexit.

Нефть подешевела, реагируя на рост запасов в США. Однако реальный дефицит нефти на рынке все же может присутствовать. Во-первых, российский нефтепровод "Дружба" весьма натужно восстанавливает работу после остановки из-за "грязной" нефти - фактически поставки по системе были ограничены в течение четырех недель. Во-вторых, экспорт из Ирана также сокращается, и есть опасения, что США могут начать задерживать танкеры в рамках обеспечения собственного режима санкций, полагает аналитик.

В вечерние часы ожидаются выступления различных представителей ФРС, включая президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, а также протокол майского заседания ФРС. На фоне депрессивных западных индексов, отечественный рынок акций продолжает смотреться достаточно сильным благодаря перспективам роста дивидендной доходности, отмечает Кочетков.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС брокер" Анастасия Попова, после небольшой заминки в начале сессии российский рынок акций продолжил подъем. На новые исторические максимумы индекс МосБиржи вытянули нефтяники, металлурги и финансовый сектор. После обновления максимума индекса МосБиржи в рамках устоявшегося среднесрочного восходящего тренда локальные технические цели сместились в сторону 2640-2645 пунктов. Еще более сильное сопротивление расположено около 2700 пунктов, однако достижение этой отметки в условиях приближающихся дивидендных отсечек в тяжеловесных бумагах вызывает вопросы.

Внешний фон складывается умеренно негативный. Снижение градуса напряжения в торговом противостоянии между США и КНР было кратковременным. Оптимизм, вызванный решением Вашингтона выдать Huawei временное разрешение на продолжение работы в Штатах, в среду нивелировали слухи о том, что власти США могут внести в "черный список" китайскую Hikvision. В то же время посол Китая в США заявил, что Пекин готов к новому раунду торговых переговоров с Вашингтоном. Давление на нефть оказали данные API о росте запасов нефти в США при прогнозах снижения.

Поддержку акциям "Газпром нефти" оказал хороший отчет за первый квартал: чистая прибыль компании выросла на 39% к четвертому кварталу, что обещает неплохие дивиденды по итогам текущего года, отмечает эксперт.

По оценке инвестиционного советника компании "Алор брокер" Евгения Корюхина, рост рынка акций на новые максимумы индекса МосБиржи вызывает много вопросов и мало объяснений, поскольку внешние площадки снижаются. Статистика Минэнерго США о росте запасов нефти может увести котировки Brent ниже $70 за баррель.

Однако рынок акций РФ внешний фон полностью игнорирует, поскольку на рынке появились свежие деньги. Хуже остальных в нефтегазовом секторе в среду выглядели перекупленные акции "Газпрома". Однако вероятный большой объем коротких позиций в бумаге при дальнейшем росте рынка вызывает очередное массовое закрытие таких позиций, и бумаги вполне могут подняться в район 215 рублей. Более реалистичный сценарий предполагает снижение котировок хотя бы в район 190 рублей, считает эксперт.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, индекс МосБиржи достиг верхней границы полосы Боллинджера на дневном графике, а профессионалы в такие моменты акции не покупают. Так что как только он "нырнет" обратно под верхнюю границу, игроки на фоне наличия "медвежьих" расхождений на основных индикаторах будут открывать короткие позиции. За пару торговых дней может произойти небольшой перелом в сторону "медведей" и снижение индекса МосБиржи до 2570 пунктов.

В понедельник президент США Дональд Трамп опубликовал твит с угрозой применить силу в отношении Ирана в случае, если страна атакует интересы США на Ближнем Востоке. Но во вторник исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что несмотря на серьезные угрозы со стороны Ирана, в ближайшее время его нападение на американские объекты невозможно благодаря предпринятым Пентагоном мерам сдерживания. Способствовало охлаждению цен и то, что совет министров Саудовской Аравии заявил, что королевство приложит усилия для ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Администрация Трампа пыталась оказать давление на некоторых союзников США, чтобы ограничить использование оборудования Huawei в сетях 5G. Однако такие страны, как Германия, дали понять, что вряд ли будут предпринимать какие-либо новые действия против компании. И в самих США ситуация неоднозначная. В то время как крупные телекоммуникационные компании, такие как AT&T и Verizon Wireless, обязались не использовать оборудование Huawei при разработке беспроводных сетей пятого поколения, более мелкие операторы не брали на себя таких обязательств. Из-за бойкота снижаются продажи Apple в Китае - доля Apple на этом рынке составляет 24%, так что это чувствительные потери, отмечает Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду лидерами роста стали акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+10,5%), банка "Уралсиб" (+7,1%), "МРСК Сибири" (+6,4%), "МРСК Северного Кавказа" (+5,1%), "Трансконтейнера" (+3,4%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+3%).

Подешевели акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (-9,3%), "Кузбасской топливной компании" (-8,7%, до 137 рублей), ПАО "Тантал" (-3,8%).

Акции "Кузбасской топливной компании" утром падали почти на 13% (до уровней декабря 2017 года) на новостях о возможной невыплате дивидендов за 2018 год - совет директоров рекомендовал акционерам отказаться от выплаты дивидендов и оставить чистую прибыль в распоряжении компании, о чем говорится в материалах КТК.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,254 млрд рублей (из них 13,966 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 7,298 млрд рублей - на "Газпром").