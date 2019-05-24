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Что случилось этой ночью: пятница, 24 мая

Новые обвинения против Ассанжа, планы Коломойского вернуть ПриватБанк

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– В США предъявили 17 дополнительных обвинений Ассанжу. Сейчас основатель сайта Wikileaks находится под стражей в Великобритании. По каждому из пунктов американского обвинения Ассанжу грозит до 10 лет тюрьмы.

– Коломойский выразил желание вернуть долю в ПриватБанке. У бизнесмена есть разные способы возвращения во владение банком. Коломойский расчитывает на помощь государства.

– Ракета Falcon 9 с интернет-спутниками стратовала с третьей попытки. На орбиту отправились 60 спутников, которые обеспечат глобальный доступ в интернет. В итоге сеть составит около 12 тысяч спутников.

– Трамп назвал способ решить вопрос с Huawei. США попробуют разрешить проблемы Huawei, заключив новое торговое соглашение с Китаем. Сейчас сотрудничество с компанией заблокировано из-за угрозы национальной безопасности.

– Метро оштрафует производителя поезда, застрявшего на "серой" линии. Поломка состава на станции "Алтуфьево" заблокировала движение в среду вечером. Производитель подтвердил неисправность состава, который находится на сервисном контракте.

– Определился соперник хоккейной сборной России по полуфиналу ЧМ. Сборная Финляндии вышла в полуфинал, обыграв действующих чемпионов мира, шведов. До этого Россия выбила из розыгрыша США.

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