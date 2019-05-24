Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,5%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным ростом цен blue chips на фоне отскока мировых площадок после обвала, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,5%, при этом продолжилось ралли бумаг ВТБ на дивидендных новостях.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2631,04 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1278,05 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,2%.

Доллар просел до 64,66 рубля (-0,2 рубля).

Выросли рублевые акции ВТБ (+2,2%, до 3,961 копейки), Сбербанка (+1,3% и +0,9% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), "Газпрома" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%).

Накануне стало известно, что банк ВТБ заложил в свою стратегию выплату дивидендов за 2019-2022 годы в размере 50% прибыли по МСФО. За 2018 год ВТБ может направить на дивиденды 15% прибыли по МСФО. Глава банка Андрей Костин ранее отмечал, что это разовое решение, необходимое для выполнения регуляторных требований.

Просели акции "РусАла" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "префы" "Россетей" (-0,6%), "Башнефти" (-0,2%) и "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Индексы в США накануне упали более чем на 1% на фоне беспокойства в отношении торговой войны между США и Китаем, а также замедления темпов глобального экономического роста.

Деловая активность в США замедлилась в мае до минимального уровня за девять с половиной лет на фоне сокращения потребительского спроса и опасений по поводу торговой войны с Китаем. Индекс менеджеров закупок (PMI), который рассчитывает IHS Markit, опустился в текущем месяце до 50,6 пункта с 52,6 пункта в апреле. В секторе услуг США индикатор упал до минимума более чем за три года, до 50,8 с 52,7 пункта.

Тем временем продажи новых домов в США в апреле упали на 6,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 673 тыс. домов в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в марте этот показатель составлял 723 тыс., а не 692 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали в прошлом месяце снижения продаж новостроек на 3,2% с первоначально объявленного мартовского уровня - до 670 тыс.

СМИ пишут со ссылкой на источники, что Вашингтон может пополнить "черный список" компаний, которым запрещено закупать товары и услуги в США, новыми китайскими фирмами. В ответ представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что "если США хотят продолжать разговаривать, им следует продемонстрировать искренность и исправить свои ошибочные действия". По его словам, переговоры могут быть продолжены только на основе равенства и уважения.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite топчется на месте), однако растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,5%) и отскочила вверх нефть.

Нефть восстанавливается в пятницу после резкого падения в четверг, однако с начала недели демонстрируют максимальные темпы снижения с начала 2019 года; цена Brent на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $68,38 за баррель (+0,9% и -4,6% в четверг), июльская цена WTI - $58,5 за баррель (+1% и -5,7% накануне).

С начала недели Brent подешевела более чем на 5%, WTI - более чем на 6,5%.

Как пишет MarketWatch, резко ухудшившиеся отношения между США и Китаем в торговой сфере заставили инвесторов пересмотреть свои прогнозы роста мировой экономики и спроса на нефть.

Накануне из сообщений СМИ стало известно, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении пяти китайских компаний, производящих оборудование для видеонаблюдения. Ранее США внесли в "черный список" китайскую компанию Huawei, а до этого - увеличили пошлины на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил аналогичными мерами.

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка на уходящей неделе стала новость о том, что товарные запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 4,74 млн баррелей, до максимального уровня с середины 2017 года. Эксперты прогнозировали сокращение резервов на 1,7-2 млн баррелей.

Как отмечает аналитик ИК "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу можно назвать слабо позитивным. Нефть пытается ликвидировать потери предыдущего дня, азиатские индексы выбираются из утреннего "минуса". Во всяком случае, падение российского рынка накануне было достаточно скромным при весьма негативном внешнем фоне. Из корпоративных событий в пятницу можно отметить рассмотрение вопроса дивидендов в "Трубной металлургической компании" , "ФСК ЕЭС" и "Русгидро" .

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, стимулом для существенного ухудшения настроений на внешних рынках стали усилившиеся опасения усугубления торговой войны между США и Китаем. Официальное сообщение о провале торговых переговоров вышло еще в середине мая, однако за последнюю неделю США и КНР предприняли ряд взаимных недружественных мер, которые подорвали сохранявшуюся надежду на достижение разумного компромисса. Следующим "пострадавшим" от новой американской экономической политики может стать Евросоюз.

В пятницу утром стало известно, что министерство торговли США планирует применять компенсационные таможенные пошлины против стран, искусственно занижающих курс своей валюты по отношению к доллару США. Все это выглядит как единая и вполне логичная тенденция. Президент США Дональд Трамп неоднократно и недвусмысленно давал понять, что он настроен на новую индустриализацию в США. При таком раскладе доля иностранных товаров на рынке этой страны должна быть сокращена. Наиболее эффективным инструментом для этого представляется увеличение импортных пошлин. Помимо стимулирования внутреннего производства, эта мера пополнит федеральный бюджет Соединенных Штатов.

В пятницу рынки отскакивают вверх после обвала, что создает условия для умеренно позитивной динамики индекса МосБиржи в начале торгов, считает аналитик.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов, надежды инвесторов на позитивные сдвиги в торговом противостоянии между США и Китаем на данный момент не находят подтверждения. Президент США Трамп назвал компанию Huawei "очень опасной" для американской экономики и предложил включить ее в условия сделки с Китаем. Если ранее считалось, что борьба с китайской компанией - это наказание за нарушения прав интеллектуальной собственности, то сейчас это скорее вытеснение конкурента с рынка. Китай становится все более нацеленным на развитие информационных технологий, что беспокоит Штаты.

В министерстве торговли США также обсуждается возможность введения пошлин в адрес стран, которые занижают стоимость своей валюты, что тем самым "наносит ущерб американской промышленности". Таким образом, торговые противостояния не ограничиваются только Китаем, а постепенно принимают всеобъемлющий характер, что негативно сказывается на мировой экономике.

Рынок акций РФ в пятницу попытается частично отыграть потери четверга, индекс МосБиржи может закрепиться выше 2620 пунктов на фоне роста нефти и фондовых фьючерсов в США. Восходящая динамика может продолжиться в акциях ВТБ, которые выстрелили накануне и все еще выглядят сильно недооцененными. В пятницу без дивидендов торгуются акции "Детского мира" , отмечает аналитик.