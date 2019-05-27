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Основатель Huawei высказался против запрета на сотрудничество с Apple

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei будет против того, чтобы Пекин в качестве ответной меры на действия США в отношении его фирмы ввел запрет на допуск американской Apple на китайский рынок.

"Прежде всего, этого не случится. Во-вторых, если это и произойдет, я буду первым, кто будет против", - заявил он в интервью агентству Bloomberg.

Он пояснил свою позицию: "Apple - мой учитель, компания является лидером. Могу ли я, являясь учеником, выступить против учителя? Никогда".

Как сообщалось, министерство торговли США приняло решение внести китайскую Huawei в список фирм, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

Жэнь Чжэнфэй в связи с этим заявил Bloomberg, что этот запрет может нанести вред его компании, но на незначительное время. Реальный эффект от действий США "зависит от того, как быстро наши ремонтники смогут починить самолет".

Huawei Apple КНР США

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