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"Транснефть" объявила о начале прокачки чистой нефти в Венгрию

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Чистая нефть из России дойдет до Венгрии по южной ветке нефтепровода "Дружба" вечером 29 мая, заявил в среду советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

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"На Фенешлитке (Венгрия) в 00:10 (по местному времени) запустилась перекачка. Расчетное время подхода кондиционной нефти - 18.00 (по местному времени)", - сказал он.

В конце апреля Белоруссия заявила о поставках некондиционной нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба". Транзит нефти в Европу был приостановлен. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.

На прошлой неделе была согласована "дорожная карта" по восстановлению транзита российской нефти в Европу. В соответствии с ней Белоруссия вернет грязную нефть реверсом в Россию, прокачка кондиционной нефти по северной ветке "Дружбы" в Польшу возобновится 9-10 июня.

Транснефть Венгрия Дружба

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