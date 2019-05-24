Белоруссия на следующей неделе начнет возвращать грязную нефть России

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Выдавливание некачественной нефти по нефтепроводу "Дружба" с территории Белоруссии в сторону России начнется в понедельник-вторник (27-28 мая), заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым.

По его словам, вытеснение некачественной нефти реверсом предусмотрено "дорожной картой" по восстановлению транзита российской нефти в Европу, который накануне окончательно согласовали вице-премьеры двух стран Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак.

Как сообщалось, по оценке концерна "Белнефтехим", на территории Белоруссии в трубопроводах скопилось не менее 1,2 млн тонн загрязненной хлоридами нефти.

В свою очередь российский вице-премьер Дмитрий Козак пояснил, что Россия прокачает с территории Белоруссии порядка 1 млн тонн грязной нефти, с территории Польши - в четыре раза меньше.

"Соответствующие емкости подготовлены, есть понимание, куда мы ее вытесним, технологическая карта вчера вечером окончательно согласована, мы решаем эту проблему. Это реверсом обратно, по тем же трубам, только на территорию РФ. С территории Белоруссии до границы с Польшей. Здесь мы будем ее доводить до стандартных условий. Будем с ней работать, есть механизмы очистки этой нефти", - сказал он.

"Это будут резервуарные емкости, в которых можно разместить такой объем. Есть понимание где, куда. Но по памяти точные адреса не назову", - добавил вице-премьер.

"С территории Украины нет необходимости, там уже достигнуты все договоренности, каким образом мы ее там будем хранить", - уточнил Козак. "Но до границы с Польшей мы, согласно утвержденной дорожной карте, очистим трубу к 10 июня", - подчеркнул он.

Кроме того Козак сообщил, что 3 июня Россия и Польша проведут очередной раунд переговоров по "грязной" нефти. Разногласия с Польшей, в том числе, связаны с оценкой объемов некондиционной нефти на ее территории, уточнил вице-премьер.

В конце апреля "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба". Транзит нефти в Европу был приостановлен. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.