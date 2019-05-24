Орешкин оценил влияние ситуации с "Дружбой" на макроэкономику в 2019 г.

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с загрязнением нефтепровода "Дружба", повлиявшая на экспорт углеводородов из РФ, не окажет значимого влияния на макроэкономические показатели, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Определенное влияние на точечные цифры помесячные может быть, но в целом по году к каким-либо существенным изменениям эта ситуация не приведет", - сказал он журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, оценивало ли министерство возможные последствия от форс-мажора с "Дружбой" для динамики промпроизводства и экономического роста

По всем макроэкономическим показателям влияние возможно "на уровне статистической погрешности", уточнил он.

В конце апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба". Транзит нефти в Европу был приостановлен. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. В настоящее время работа экспортного направления постепенно нормализуется.