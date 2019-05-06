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В Boeing обнаружили проблемы с датчиками на 737 MAX за год до второго крушения

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Инженерам компании Boeing удалось определить сбои в системе предупреждения пилотов об опасном угле атаки ("задирании" носа самолета) еще в 2017 году, - за год до того, как эта система привела к аварии лайнера в Индонезии, признали в корпорации.

В распространенном компанией-производителем заявлении говорится: "В 2017 году, в течение нескольких месяцев после начала поставок 737 MAX, инженеры Boeing определили, что программное обеспечение системы индикации 737 MAX не соответствует требованиям, предъявляемым к AOA (сенсор угла атаки)".

Было принято решение, что индикатор АОА устанавливался на самолетах как дополнительная функция по желанию авиакомпании, приобретающей самолет. В то же время производитель пришел к выводу, что отсутствие датчика предупреждения "не оказало отрицательного влияния на безопасность или эксплуатацию самолета".

Boeing отметил в своем заявлении, что руководство компании не владело информацией о существующих с датчиком проблемах. Ей стало известно о них только после катастрофы в Индонезии, в которой погибли 189 человек.

Тем не менее, самолеты семейства 737 MAX продолжали эксплуатироваться без внесения изменений в программное обеспечение до аварии лайнера эфиопских авиалиний, которая унесла жизни еще 157 человек.

Пассажирский лайнер разбился в Индонезии

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Boeing

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