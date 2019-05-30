Общий объем поставленной по "Дружбе" грязной нефти составил около 3 млн тонн

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Общий объем некондиционной нефти, поставленной из России по нефтепроводу "Дружба" и через порт Усть-Луга, составил около 3 млн тонн, сообщил вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.

По его словам, часть нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений после вытеснения будет размещаться в свободных резервуарных мощностях "Транснефти", часть - на территории других стран. Стоимость такой услуги будет определена, когда станет известен точный объем некондиционной нефти, а также предполагаемые сроки хранения.

Общий объем вытеснения нефти с территории Белоруссии в Россию составит 1,3 млн тонн. Он включает нефть в системе магистральных нефтепроводов белорусских компаний ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (868 тысяч тонн) и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" (460 тысяч тонн). Процесс вытеснения начался 24 мая.

С территории Польши вытеснять грязную нефть не будут. "Транснефть" считает, что ее можно привести в нормальное состояние, разбавив чистой нефтью, которая начнет поступать по "Дружбе" 10 июня. Всего в Польшу и Германию было поставлено 690 тысяч тонн грязной нефти.

По прогнозам "Транснефти, на полное очищение трубопроводной системы от грязной нефти потребуется около шести-восьми месяцев.

Также вице-президент монополии сообщил, что компания совместно с Минэнерго проработала вопрос по возможной компенсации грузоотправителям в связи с возникшей ситуацией. "Наше предложение было озвучено на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. Почти все российские грузоотправители согласились на этот вариант. Думаю, в ближайшее время мы приступим к практической реализации", - сказал он. "В случае отказа (грузоотправителей от предложенного варианта компенсации - ИФ) путь урегулирования только один - через суд", - добавил топ-менеджер.