Рестораторы предложили Роспотребнадзору свести СанПиНы к минимуму

По данным "Ведомостей", они предложили свести к минимуму проверки общепита и передать контроль за едой независимым лабораториям

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзору предложили сократить действующие санитарные нормы для общепита (СанПиНы) до минимума, придать им рекомендательный характер и сделать предметом контроля готовые блюда, а не процесс их приготовления. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на проект "Концепции санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы".

Документ разработали Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация "Опора России". Представители обеих организаций подтвердили изданию его подлинность. В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что концепцию получили, но еще не изучали.

Авторы концепции предложили свести контроль за ресторанами к проверкам соблюдения требований техрегламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". В нем прописано, что считать продуктами, пригодными для употребления, и изложены правила их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации. Владельцев точек общепита они предложили обязать самостоятельно контролировать свои предприятия и сдавать пробы в независимые лаборатории.

Роспотребнадзору они предложили оставить санитарный контроль за ресторанами, но запретить их внеплановые проверки, кроме случаев пищевых отравлений, рассказал изданию член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.

Контроль за качеством блюд рестораторы хотят передать независимым лабораториям, тогда как сейчас продукцию проверяют эксперты Роспотребнадзора. Поскольку "стерильной еды не бывает", предлагается ввести предельные нормы содержания микроорганизмов и проверять блюда и продукты на следы паразитов, признаки токсичности и радиоактивности раз в три месяца, рассказал газете президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Сейчас ресторан могут закрыть на 90 дней за несоблюдение санитарных норм. Авторы концепции предложили за первое нарушение выносить предупреждение, за повторное - штрафовать, а закрывать заведение только в случае появления прямой угрозы здоровью.

По словам Бухарова, предложенная концепция должна заменить действующий и устаревший СанПиН.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в январе 2019 года потребовал снизить число "необоснованно завышенных" требований к российскому бизнесу. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин обещал, что реформу начнут с общепита. Работу в этой сфере ограничивают 790 требований, которые предъявляют Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство, Роструд и МЧС, говорилось в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова. По словам самих рестораторов, для них существует около 2 млн норм.

В апреле Роспотребнадзор представил проект новых СанПиНов, в котором сохранилась основная масса требований. Чиновники предложил убрать только самые устаревшие нормы, например, выделение отдельного помещения под яйцебитню, мытье посуды только ветошью и мытье овощей и зелени в уксусном растворе.