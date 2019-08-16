Минпромторг разработал новые СанПиНы для ритейла и кафе

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подготовил проекты санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам, реализующим пищевые продукты, а также проект санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания.

Документы были разработаны после обсуждений с предприятиями розничной торговли, Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) и с ресторанным сообществом, говорится в сообщении министерства. В ближайшее время проекты СанПиНов будут направлены в правительство.

"Предлагаемые нами проекты санитарно-эпидемиологических требований к торговле продуктами питания и к общепиту написаны в понятной широкому кругу предпринимателей форме и содержат необходимые общие требования к гигиене. Эти требования очевидны и выполнимы. Предложения Минпромторга являются, по сути, частью "регуляторной гильотины" - политики государства, направленной на разумное уменьшение излишних и устаревших, неэффективных контрольных функций", - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении министерства.

Как отмечается в сообщении, многие из действующих требований к торговле пищевыми продуктами и общепиту устарели и излишне детализированы. Например, действующими нормами установлено, что готовить пищу можно только в резиновых перчатках, однако сейчас в тех же целях можно использовать латексные перчатки или современные средства дезинфекции рук (кожные антисептики).

Необходимо изменить фундаментальный подход, считает Минпромторг. Государство должно определять и контролировать выполнение базовых требований к конечному результату (оказанной услуге, проданному товару), а не способы их выполнения или производства. То есть, предприниматель должен обеспечить чистоту, гигиену и безопасность продукции (услуг), а выбор способа достижения этого результата остается на его усмотрение.

При этом основные требования безопасности, предъявляемые к торговле пищевыми продуктами и к услугам общепита, уже определены действующими техническими регламентами Таможенного союза.

Ранее Минэкономразвития разработало собственные рекомендации и требования к кафе, ресторанам и кондитерским вместо устаревших СанПиНов - так называемую "белую книгу".