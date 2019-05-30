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Акции "Газпрома" обновили максимум с июня 2011 года

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" ускорили рост на торгах "Московской биржи" после публикации отчета за I квартал 2019 года по МСФО, оказавшегося лучше ожиданий аналитиков; бумаги компании подорожали в начале торгов почти на 2,5%, достигнув 212,25 рубля за штуку, обновив тем самым максимум с июня 2011 года.

Согласно данным компании, прибыль "Газпрома" по МСФО в I квартале 2019 года составила 536 млрд рублей при прогнозе 491 млрд рублей. EBITDA "Газпрома" достигла 631 млрд рублей при прогнозе 626 млрд рублей. Свободный денежный поток до корректировок "Газпрома" составил 244 млрд рублей.

Газпром

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