Рынок акций РФ начал лето с обновления максимума индекса МосБиржи

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал лето с обновления исторического максимума по индексу МосБиржи, который превысил рубеж 2700 пунктов на раллировавших бумагах "Газпрома" и Сбербанка, причем первые обновили пик и максимум объема торгов с 2008 года. Внешние фондовые площадки также продемонстрировали умеренную коррекцию после падения из-за опасений замедления мировой экономики в свете торговой войны США с остальным миром.

По итогам торгов в понедельник индекс МосБиржи вырос до 2729,93 пункта (+2,4%), индекс РТС - до 1315,22 пункта (+2,2%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 3,2%.

Доллар просел до 65,4 рубля (-0,03 рубля).

Как отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА", утром по рынку прошли слухи, что на заседании правления "Газпрома" 4 июня глава концерна Алексей Миллер может объявить о своей отставке. Эти слухи могли спровоцировать лавинообразный рост спроса на акции, в результате чего произошло массовое принудительное закрытие "коротких" позиций - short squeeze. На этом фоне бумаги поднимались до 251,65 рубля (+17%) - максимум с августа 2008 года. С 14 мая, когда стало известно о планах "Газпрома" повысить дивиденды за 2018 год, акции концерна выросли на 54,4%.

Между тем днем "Интерфакс" сообщил со ссылкой на несколько источников в корпорации, что заседание правления "Газпрома" 4 июня будет посвящено рутинному вопросу подведения итогов зимы. Это заседание правления, куда приглашаются и руководители дочерних обществ, всегда проходит в конце мая. В этом году первоначально оно было назначено на 31 мая, а затем перенесено на 4 июня в связи с тем, что 30-31 мая руководство "Газпрома" было в Бонне на ежегодном собрании "Международного делового конгресса".

После этих известий взрывной рост акций "Газпрома" скорректировался, и к закрытию торгов бумаги стоили 235,51 рубля (+9,5%), при этом объем торгов превысил 51,074 млрд рублей - рекорд с января 2008 года.

По рыночной капитализации "Газпром" вышел на первое место (5,575 трлн рублей), обогнав Сбербанк (+2,9% и +2,8% "префы"; капитализация - 5,391 трлн рублей).

Также во вторник выросли акции "Аэрофлота" (+3,2%), "Магнита" (+3%), "Татнефти" (+1,5%), ПАО "Полюс" (+1,4%), АФК "Система" (+1,4%), "Роснефти" (+1,4%), "Мобильных телесистем" (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (+1,1%), ВТБ (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%).

Подешевели рублевые акции "Россетей" (-2,2% и -2,6% "префы"), "РусАла" (-1%), "Яндекса" (-0,8%), "Распадской" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста стали акции ГДР X5 Retail Group (+4,6%), ПАО "Обувь России" (+3,1%), "префы" ПАО "Лензолото" (+2,6%), акции ПАО "Тантал" (+2,3%), ПАО "Европейская электротехника" (+2,2%), "префы" "Селигдара" (+1,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (-26%, до 1450 рублей), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-7%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-6,5%), ПАО "Пермская энергосбытовая компания" (-6,5%), "Росгосстраха" (-4,7%), ПАО "Мультисистема" (-4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 97,976 млрд рублей (из них 20,073 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

Индексы в США в пятницу упали на 1,3-1,5% на фоне решения президента США Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем. С 10 июня Штаты вводят 5%-ную пошлину на все товары, поступающие из Мексики, при этом пошлина будет действовать до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в США, не остановится, сообщил Трамп.

В понедельник в Азии также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite потерял 0,3%), однако в Европе наметилась коррекция (DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,3-0,7%), слабо "плюсует" Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

В субботу в Китае вступили в силу повышенные пошлины на более чем 2,4 тыс. наименований товаров американского экспорта общей стоимостью $60 млрд в год. Пекин в выходные опубликовал документ, в котором обвинил Вашингтон в провале торговых переговоров между двумя странами. Пекин не намерен "сдавать позиции по принципиальным вопросам", говорится в документе.

Кроме того, стало известно о решении Трампа с 5 июня лишить Индию привилегий в торговых отношениях со Штатами в рамках Всеобщей системы преференций в пользу развивающихся стран (Generalized System of Preferences, GSP). В результате Индия лишится возможности беспошлинно экспортировать в США порядка двух тысяч наименований товаров.

Программа GSP была создана более 40 лет назад - в 1976 году - для стимулирования экономического роста в emerging markets и позволяла развивающимся странам беспошлинно экспортировать определенные товары в США.

Нефть днем в понедельник корректировалась вверх, но к вечеру возобновила снижение. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $61,77 за баррель (-0,4% и -5,1% в пятницу), июльская цена WTI - $53,61 за баррель (+0,2% и -5,5% в пятницу).

Brent подешевела на 8,8% по итогам прошедшей недели, а ее падение в мае достигло 16,3%, став максимальным с ноября. Стоимость WTI за неделю снизилась на 6,1%, за месяц - на 11,4%.