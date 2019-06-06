Минсельхоз подготовил поправки о снижении НДС на фрукты до 10%

Сейчас НДС на фрукты составляет 20%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ, выбирая между введением льготного НДС на фрукты и субсидиями их производителям, выбрал НДС и подготовил соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

"Мы настаиваем на введении льготного НДС в размере 10% на фрукты и подготовили соответствующие поправки в Налоговый кодекс", - сообщила "Интерфаксу" замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По её словам, законопроект, а также все расчёты и разъяснения уже внесены в правительство и находятся в стадии обсуждения.

"Даже если правительство не готово сделать (ввести льготный НДС - ИФ) на долгий срок, то надо начать хотя бы с трёх лет, ввести его в качестве временной меры для того, чтобы дать производителям возможность вложить эти деньги в производство, - сказала она. - Мы говорим в основном о производителях яблок, которые активно вступают в инвестиционную фазу".

Как считает Фастова, в правительстве Минсельхоз услышали. На недавнем совещании в Минфине "этот вопрос был зафиксирован в протоколе".

По её словам, льготный НДС - это более значимый механизм для поддержки производителей фруктов. "Надеюсь, что это произойдёт", - сказала она.

Замминистра напомнила, что впервые вопрос о введении льготного НДС на фрукты был поднят на совещании у президента Владимира Путина осенью прошлого года. Затем весной этого года, выступая в Госдуме с отчетом, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что надо рассмотреть возможность снижения НДС на фрукты или введения субсидий их производителям.

В настоящее время НДС на фрукты составляет 20%.