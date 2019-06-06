Соотношение среднего размера пенсии к средней зарплате опустилось до 30,1%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Средний размер назначенных пенсий в марте 2019 года составил, по оценке, 30,1% от средней начисленной зарплаты по стране против 30,8% в апреле 2018 года. Об этом сообщила в четверг Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в апреле 2019 года увеличился на 0,7% по сравнению с апрелем прошлого года.

В номинальном выражении средняя пенсия составила 14 тыс. 141 рублей и выросла на 5,9% по сравнению с апрелем 2018 года.