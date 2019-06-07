Путину "никто не предлагал" поговорить с Зеленским

"Одно дело - кого-то играть, а другое - быть кем-то", сказал президент, отвечая на вопрос об отношении к лидеру Украины

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин выразил надежду, что когда-нибудь познакомится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заверил, что не отказывался от контактов с ним и готов с ним "работать". Об этом глава государства заявил на ПМЭФ.

На вопрос модератора, почему бы не сделать "маленький красивый жест" и не встретиться с Зеленским без всяких условий, Путин ответил: "А я что, разве отказывался? Мне никто не предлагал".

"Послушайте меня. Я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой когда-то работал, - он хороший актер. Я говорю серьезно, а вы смеетесь. Но одно дело - кого-то играть, а другое - быть кем-то", - добавил Путин.

Президент отметил, что для актерской игры нужно много талантов, например, талант перевоплощения и умение быть убедительным. Для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества: "опыт, знания, умение увидеть главные проблемы и найти инструменты их решения, уметь собрать дееспособных людей в одну команду, поверить в них, дать им возможность свободно мыслить и предлагать решения, выбирать эти решения и, что очень важно - объяснять миллионам людей мотивы своего поведения при принятии этих решений".

Главным качеством государственного деятеля Путин назвал способность "иметь мужество и характер брать на себя ответственность за последствия этих решений".

Есть ли у Зеленского эти качества, Путин не знает, как политический деятель Зеленский "пока никак себя не проявил".

"То, что мы видим, - противоречивые высказывания. В ходе предвыборной кампании одно, после выборов - другое. Поживем - увидим, посмотрим. Я не говорю, что он, еще ничего не сделав, уже все испортил своими высказываниями, но поживем - увидим", - отметил российский президент.

Решение не поздравлять Зеленского с избранием он объяснил с его недружественной риторикой, которую тот продолжает, называя Россию "врагами, агрессорами".

Кремль не поздравил Зеленского ни с избранием, ни со вступлением в должность президента. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что украинского лидера можно будет поздравить, когда он добьется успехов в улучшении отношений с Москвой и урегулирования ситуации в Донбассе. Утром 7 июня он заявил, что переговоры с Киевом можно будет начать, когда в Москве поймут его позицию по Минским договоренностям.