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Мозырский НПЗ потребовал от "Роснефти" $155 млн за грязную нефть

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.

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В конце мая глава "Роснефти" Игорь Сечин написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти от загрязнения сырья хлоридами в нефтепроводе "Дружба", рассказали несколько источников "Ъ".

По сведениям "Ъ", в письме указана сумма в $155 млн. Мозырский нефтеперерабатывающий завод обосновал ее тем, что из 443 тыс. тонн нефти стоимостью $185 млн, которые "Роснефть" поставила на завод в апреле, 370 тыс. тонн были некондиционными; их стоимость белорусская сторона считает нулевой.

В связи с этим белорусский НПЗ просит "Роснефть" "в добровольном порядке" вернуть переплату в $155 млн.

В письме говорится и о готовности судиться в Арбитражном суде Москвы, но белорусская сторона выступает за решение вопроса "с многолетними деловыми партнерами" "исключительно во внесудебном порядке". Более того, отмечается в письме, НПЗ готов рассмотреть "встречное обоснование" "Роснефти" о соразмерном снижении цены некачественной нефти.

В концерне "Белнефтехим" пока не комментируют озвученную газетой сумму претензий. Между тем, в публикации сообщается о претензиях только Мозырского НПЗ к одному из поставщиков и по одной партии. Претензиик российской стороне готовит также второй белорусский НПЗ - ОАО "Нафтан".

Грязная нефть из России

19 апреля Белоруссия заявила о поступлении загрязненной хлорорганикой нефти по нефтепроводу "Дружба". 24 апреля загрязненную нефть прекратили принимать Украина, Польша и Германия. Поставки кондиционной нефти в Белоруссию возобновились 4 мая. Транзит нефти в Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Белоруссию начаты 9 июня.

На территории Белоруссии ранее скопилось более 1,3 млн тонн загрязненной нефти, которую с начала июня реверсом перекачивают в Россию. "Белнефтехим" сообщил 9 июня о возврате в РФ более 450 тыс. тонн грязной нефти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что сумма ущерба, причиненного белорусской стороне, составляет сотни миллионов долларов. В свою очередь, глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что она не превышает $100 млн.

Белоруссия Дружба Роснефть

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