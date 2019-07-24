"Белнефтехим" назвал односторонним решение "Транснефти" о компенсациях за грязную нефть

В компании считают, что такие решения нужно принимать сообща

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Решение совета директоров "Транснефти" о том, что компенсации пострадавшим от инцидента на нефтепроводе "Дружба" не превысят $15 за баррель загрязненной нефти, было принято в одностороннем порядке, это юридически неправильно, заявил "БелТА" зампредседателя "Белнефтехима" Владимир Сизов.

Он добавил, что не видел текста этого "локального" решения и комментировать его не может. "Вместе с тем, по общему юридическому правилу, обязанное лицо не может в одностороннем порядке определять пределы своей ответственности перед теми, кому оно обязано", - сказал Сизов.

По его словам, пока не решены вопросы о компенсациях белоруской стороне "за переработку грязной нефти, за выход из строя технологического оборудования НПЗ, за нарушение контрактных обязательств по поставкам нефтепродуктов нашим контрагентам, за привлечение организациями дополнительного финансирования из-за недополученной запланированной прибыли и другие потери". В частности из-за этих потерь белорусская сторона предложила увеличить тарифы на транспортировку нефти по своей территории, отметил он.

Теперь, когда нефтепровод почти очищен от загрязненной нефти, в "Белнефтехиме" ждут ускорения процесса выработки механизма выплаты компенсаций за все издержки. Уже созданная для этого рабочая группа пока не начала работать "из-за занятости российской стороны", напомнил Сизов.

Ранее 24 июля совет директоров "Транснефти" определил предельный размер компенсаций грузоотправителям, которые пострадали из-за загрязнения нефти в "Дружбе". Компенсации они получат, если документально обоснуют понесенный ущерб.