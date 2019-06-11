Глава AliExpress в РФ и первый замгендиректора Mail.ru будут управлять новым СП с Alibaba

Фото: ТАСС, Сергей Коньков

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Со-директорами совместного предприятия в области электронной коммерции, владельцами которого станут Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ПАО "Мегафон" и Mail.ru Group, станут глава AliExpress в РФ Лю Вэй и первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев, говорится в пресс-релизе интернет-компании.

"Генеральные директора вступят в должности после получения всех необходимых согласований и завершения всех транзакций в рамках условий сделки", - говорится в сообщении.

5 июня РФПИ, Alibaba, "Мегафон" и Mail.ru Group подписали обязывающую документацию по созданию совместного предприятия в России и СНГ - "AliExpress Россия", после получения одобрения сделки со стороны ФАС РФ. Совокупные инвестиции сторон в СП составят около $382 млн без учета реализации опциона РФПИ на покупку дополнительных акций компании.

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Сообщалось, что РФПИ, Alibaba Group и Mail.ru Group суммарно инвестируют в совместное предприятие в области электронной коммерции около $382 млн без учета реализации опциона РФПИ на покупку дополнительных акций компании.

По условиям сделки, Alibaba Group инвестирует в СП $100 млн и свой бизнес AliExpress в РФ, Mail.ru Group вложит $182 млн и бизнес электронной коммерции Pandao, РФПИ - $100 млн.

В рамках сделки "Мегафон" продаст 9,97% экономической доли в Mail.ru Group китайскому холдингу Alibaba в обмен на 24,3% экономической доли в СП.

Доли в "AliExpress Россия" на момент закрытия сделки будут распределены следующим образом: у Alibaba Group - 55,7%, у Мегафона" - 24,3%, у Mail.ru Group - 15%, у РФПИ - 5%.

После реализации опциона РФПИ может нарастить долю в СП до 12,9%, выкупив 7,9% у Alibaba Group.

В будущем РФПИ может заключить опционное соглашение на покупку до 4% акций СП у "Мегафона".