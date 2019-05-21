ФАС получила ходатайство в связи с созданием СП "Мегафона" и Mail.ru с Alibaba

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство в связи с созданием совместного предприятия Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba, Mail.ru и "Мегафона", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием заявки.

Осенью 2018 года было подписано рамочное соглашение о создании СП китайского гиганта Alibaba, РФПИ, Mail.ru Group и "Мегафона". Mail.Ru передаст в СП свой бизнес электронной коммерции Pandao, денежные средства, а также дистрибуцию в формате интеграции с продуктами Mail.ru Group.

Ожидается, что по итогам сделки владельцами СП AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), "Мегафон" (24%), Mail.Ru Group (15%) и РФПИ (13%).

"Мы идем абсолютно по нашему плану финализации этой сделки. Все основные вопросы финализированы. Мы видим, что технология будет локализована в России, данные будут храниться в России. Все идет по срокам", - говорил в марте глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В декабре стороны обсуждали модель управления совместным предприятием, сообщал основатель и крупнейший владелец группы USM Алишер Усманов в интервью телеканалу "Россия 24".

Бизнесмен отмечал, что создание СП предполагает пять условий, среди которых - обеспечение технологической безопасности РФ, использование в России технологий Alibaba без ограничений для целей СП, размещение серверов внутри страны.