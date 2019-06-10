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Mail.ru Group вошел в капитал разработчика софта для продажи билетов во "ВКонтакте"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Mail.ru Group планирует развивать в принадлежащей ей соцсети "ВКонтакте" продажу билетов музыкальными исполнителями, сообщил журналистам глава компании Борис Добродеев.

В конце мая Mail.ru Group стала совладельцем ООО "Билетная платформа" (27,08%), компания разрабатывает ПО, другими ее владельцами являются Елена Тумэн и Роман Косинцев, которым также принадлежит сервис по продаже билетов на концерты и культурные мероприятия tiwo.ru (ООО "Тиво").

Как пояснил Добродеев, интернет-компания планирует расширять линейку продуктов музыкальной экосистемы. "У нас крупнейшая в России экосистема для музыки и музыкантов, самое большое количество платных подписчиков и самое большое количество прослушиваний музыки. Поэтому для нас, безусловно, логично расширить эту линейку продуктов и дать музыкантам возможность не только монетизировать цифровые права, но и в будущем продавать билеты через "ВКонтакте", - сказал глава Mail.ru в кулуарах ПМЭФ-2019.

Он подчеркнул, что данный бизнес будет выстраиваться только на базе "ВКонтакте" и именно в отношении музыкального контента и не предполагает развития направления продажи сторонних билетов.

Mail.ru Group давно продвигает в принадлежащих ей соцсетях музыкальный контент, считая его одним из ключевых направлений в своей экосистеме. В марте компания закрыла сделку по консолидации 100% разработчика музыкального плеера BOOM. Компания тогда сообщала, что сделка реализуется в рамках стратегии по расширению возможностей для пользователей социальных сетей и с учетом стремительного роста постоянной базы подписчиков музыкальных сервисов за последние два года. Общая база подписчиков музыкальных сервисов Mail.Ru Group с учетом подписчиков в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" составляет свыше 2 млн.

Mail.ru ВКонтакте

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