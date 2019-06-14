Спасением атакованных танкеров займется нидерландская компания Boskalis

Одно из судов уже начали буксировать в порт

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Спасать танкеры Kokuka Courageous и Front Altair, которые предположительно были атакованы 13 июня в Оманском заливе, будет нидерландская компания Royal Boskalis Westminster. Об этом сообщает АР со ссылкой на заявление этой компании.

Такое решение приняли страховщики обоих танкеров. Также Boskalis займется спасением их грузов - метанола и лигроина (фракция нефти).

Представитель Boskalis назвал состояние Front Altair "все еще тревожным", но добавил, что пожар на судне потушили. Состояние танкера Kokuka Courageous он назвал стабильным, судно уже начали буксировать в один из портов Персидского залива.

13 июня иранские СМИ сообщили о нападении на два танкера в Оманском заливе и о двух взрывах, которые слышали очевидцы. Подтверждена эвакуация 44 моряков с обоих судов. Среди спасенных членов экипажа Front Altair оказалось 11 россиян. Владелец одного из танкеров предположил, что это была торпедная атака. Официальных разъяснений о том, что именно случилось с судами, до сих пор не было.

Источники CNN рассказали, что у американских военных есть фотографии и видеозапись, на которых катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу Kokura Courageous. По мнению военных, это доказывает причастность Тегерана к инциденту. В Иране такие подозрения отвергают.