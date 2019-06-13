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Неразорвавшуюся мину нашли на одном из пострадавших в Оманском заливе танкеров

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Несдетонировавшая мина обнаружена в четверг на корпусе танкера Kokuka Courageous - одном из двух, пострадавших во время инцидентов в Оманском заливе, сообщил телеканалу Fox News высокопоставленный представитель Пентагона.

При этом он утверждал, что найденная мина относится к тому же типу, при помощи которого в мае у берегов ОАЭ были повреждены сразу четыре танкера.

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Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous.

Агентство Associated Press также сообщало, что оба танкера перевозили "связанный с Японией" груз. При этом инцидент имел место на фоне визита в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Премьер прибыл в Тегеран в среду, чтобы попытаться снизить напряженность на Ближнем Востоке.

Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за случившееся на Иран.

В середине мая этого года МИД ОАЭ сообщал о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов близ территориальных вод ОАЭ. Внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефти не произошло.

Тогда советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон выразил убеждение, что Иран, скорее всего, несет ответственность за те нападения на танкеры у берегов ОАЭ.

Оманский залив Пентагон Иран

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