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Орешкин назвал новый прогноз ЦБ по инфляции в России завышенным

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Обновленный прогноз ЦБ по инфляции на 2019 год в 4,2-4,7% все равно носит завышенный характер, рост цен по итогам года может оказаться ниже 4%, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

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"У нас по инфляции и мы это уже говорили прогноз другой - мы видим инфляцию ниже 4% в этом году. Коллеги из ЦБ свой прогноз поправили, но, по нашему мнению, он все равно завышенный характер носит", - сказал он журналистам в субботу в Москве.

В пятницу совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 7,5% с 7,75%.

Одновременно ЦБ понизил свой прогноз по инфляции в РФ на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%. Прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году ЦБ понизил до 1-1,5% с 1,2-1,7%.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год равен 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже 4%. Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2019 год равняется 1,3%.

ЦБ Минэкономразвития Максим Орешкин

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