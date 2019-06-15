Путин сравнил торговые войны в мире с боями без правил

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что разворачивающиеся в мире торговые войны сродни боям без правил.

"Фактически, идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами, и сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации", - сказал он, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

По словам Путина, для этого нужно восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия.

"В качестве первого шага нужно хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу, имея в виду товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование", - сказал он.

Подобное предложение Путин озвучил ранее, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"В качестве хотя бы первого шага предлагаем, говоря терминами дипломатии, провести своего рода демилитаризацию ключевых сфер глобальной экономики и торговли, а именно оградить от торговых и санкционных войн поставки товаров первой необходимости, лекарств, медицинского оборудования, а также систем для ЖКХ, энергетики, которые позволяют снижать нагрузку на окружающую среду и климат", - сказал он тогда.