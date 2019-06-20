Бойко-Великий призвал всех православных молиться за его освобождение

Также бизнесмен пожаловался, что на матрасах в изоляторе невозможно спать

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Задержанный по обвинению в хищении денег банковских клиентов бизнесмен Василий Бойко-Великий призвал всех православных молиться о его освобождении. Об этом сообщил посетивший его ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, замруководителя защиты бизнеса, Иван Мельников.

Он уточнил, что бизнесмен находится в изоляторе временного содержания Юго-Западного административного округа в Москве. Его поместили в многоместную камеру, где есть еще один человек, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК). В камеру с собой Бойко-Великий взял иконы и Библию.

"Вчера он попросил позвонить супруге, ему было предоставлено право на звонок. Предприниматель попросил жену, чтобы она сообщала священникам и другим православным, чтобы те молились за его освобождение", - добавил ответственный секретарь ОНК Москвы.

Задержание бизнесмен считает незаконным. Он связывает свое преследование с попыткой оказать давление на его бизнес. Он планирует обратиться за помощью к бизнес-омбудсмену Борису Титову, добавил Мельников.

Бойко-Великий также отметил, что в изоляторе неудобные матрасы, на которых нельзя спать, и они не изменились за последние десять лет, с тех пор как он в прошлый раз был под арестом по обвинению в незаконном приобретении сельхозугодий для "Рузского молока". Впоследствии его дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. В связи с жалобой бизнесмена и других задержанных ОНК рекомендовала руководству ИВС заменить все матрасы.

Членов ОНК обеспокоило состояние подельницы Бойко-Великого, 67-летней Аллы Кабановой. Мельников рассказал, что у женщины инвалидность третьей группы, аритмия, сахарный диабет, болезни суставов и гипертония, и она должна принимать ежедневно восемь видов лекарств. С собой их у нее нет, так как следователь уверяла, что ее не задержат ненадолго, отметил правозащитник.

Бойко-Великого и еще шесть человек задержали 19 июня. Их обвиняют в хищении средств клиентов банка "Кредит-Экспресс" в 2013-2018 годах свыше 180 миллионов рублей и $929 тысяч. Бойко-Великого привлекли к ответственности как бенефициара 10% банка, Кабанова была его директором, остальные сотрудники также работали в банке. Весной 2018 года "Кредит-Экспресс" лишился лицензии. Дело о растрате его средств возбудили по жалобе Агентства по страхованию вкладов. Следствие будет просить суд арестовать всех обвиняемых.