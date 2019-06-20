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ЦБ раскритиковал законопроект о "содействии санкциям"

Поправки предусматривают до пяти лет колонии за сбор и передачу информации, которая может повлечь новые санкци

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Банк России дал отрицательный отзыв на законопроект о запрете собирать и распространять информацию, которая может способствовать введению санкций против России. "Интерфакс" ознакомился с заключением регулятора.

В ЦБ считают, что поправки сформулированы неопределенно и создают условия для произвольного применения такого закона. Для предотвращения новых санкций уже были приняты меры по ограничению информацию, говорится в заключении.

"Положения законопроекта не содержат признаков, на основании которых распространяемые публично посредством использования СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей либо передаваемые иным лицам сведения могут быть отнесены к информации, свидетельствующей о неисполнении ограничительных мер либо способствующей введению таких мер", - указал регулятор.

Законопроект позволяет отнести к такой информации любые сведения, которые распространяет любое лицо, считают в ЦБ.

Также регулятор выступил против пункта об уголовное ответственности за нарушение запрета на распространение такой информации. Такое наказание может привести к резкому ухудшению инвестиционного климата в России, говорится в отзыве.

Законопроект о содействии санкциям в мае внес в Госдуму первый зампред думского комитета по законодательству Михаил Емельянов. Его рассмотрение в первом чтении запланировано на сентябрь.

Емельянов предложил запретить собирать, передавать и распространять информацию, которая может способствовать введению политических или экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц, а также запретить собирать такую информацию о лицах, которые уже попали под санкции. За нарушение запрета он предложил ввести штрафы от 1 млн до 5 млн рублей и сроки лишения свободы от года

ЦБ санкции Михаил Емельянов

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