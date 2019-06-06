Россия до осени рассчитает ущерб от поставок грязной нефти по "Дружбе"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Оценка ущерба и размера компенсаций из-за форс-мажора на экспортном нефтепроводе "Дружба" будет идти в течение лета, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Мы подготовили комплекс изменений в нормативную базу, которые ужесточают контроль за поступлением нефти в трубопроводы. У нас есть поручения подготовить их в кратчайшие сроки, это касается не только Минэнерго, различных ведомств. Сделаем это в течение ближайших месяцев", - сказал он.

Говоря о сумме ущерба, министр отметил: "Сейчас бы дополнительных цифр не называл, идет работа с потребителями, с "Транснефтью", это коммерческие вопросы. Мы будем понимать это более точно уже после того, как пройдет обсуждение между компаниями".

По его словам, скорее всего, в течение лета это станет известно. "Скорее всего, да", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

"Это предмет переговоров между компаниями. В соответствии с заключенными договорами, есть определенные статьи, касающиеся штрафов или неисполнения договоренностей", - пояснил министр.

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из России 19 апреля; Белоруссия была вынуждена на время приостановить прокачку в страны ЕС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что потери страны из-за грязной российской нефти составили сотни миллионов долларов. Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее заявлял, что они не превысили $100 млн.