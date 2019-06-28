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"Грязная" нефть испортила на Мозырском НПЗ оборудование на $20 млн

Из-за форс-мажора на "Дружбе" в Белоруссии оказалось 1,2 млн тонн некондиционной нефти

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Нефть, загрязненная едким дихлорэтаном, испортила на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе оборудование стоимостью $20 млн, оно вышло из строя и было остановлено, заявил в парламенте вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.

По его словам, НПЗ был вынужден оптимизировать процесс, чтобы по максимуму уберечь оборудование от критического износа. Других поставщиков нефти у завода нет, отметил чиновник.

В августе на заводе начнут плановый капитальный ремонт и проверят все системы и оборудование. По словам Ляшенко, правительство уже получило полную опись испорченного оборудования завода, и российская сторона об этом уведомлена.

На Мозырском НПЗ "есть российский акционер, который так же, как и мы, заинтересован в положительном результате работы", сказал вице-премьер.

Правительство Белоруссии может обратиться в суд в случае, если Москва откажется компенсировать Минску упущенную выгоду от поставок грязной нефти, добавил Ляшенко. Пока, по его словам, с российской стороной достигнуто понимание о необходимости компенсации убытков от повреждения технологического оборудования на Мозырском НПЗ в связи с поставками "грязной" нефти.

По оценке правительства, из-за форс-мажора на нефтепроводе "Дружба" Белоруссия недополучила 250 тысяч тонн нефти, сказал также Ляшенко. Он добавил, что Белоруссия рассчитывает на поставку в этом году запланированных 18 млн тонн нефти.

По данным Ляшенко, в результате "форс-мажора с поставками нефти на балансе в системе белорусских нефтепроводов находилось 1,2 млн тонн некондиционной нефти".

Чиновник рассказал, что продолжается вытеснение "грязной" нефти с территории Белоруссии. "Предпринимаемые меры позволят к 15 августа полностью заместить всю некондиционную нефть на качественную. По состоянию на 26 июня объем вытеснения в направлении российской станции Унеча составил 705,2 тыс. тонн", - сообщил Ляшенко.

Загрязненную нефть в "Дружбе" Белоруссия обнаружила в апреле этого года. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии. Оператор нефтепровода "Транснефть" заявила, что нефть умышленно загрязняли дихлорэтаном. По версии следствия это делалось, чтобы скрыть хищения. Фигурантами этого уголовного дела стали 13 человек.

Белоруссия Мозырский НПЗ нефтепровод Дружба Игорь Ляшенко

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