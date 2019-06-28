"Грязная" нефть испортила на Мозырском НПЗ оборудование на $20 млн

Из-за форс-мажора на "Дружбе" в Белоруссии оказалось 1,2 млн тонн некондиционной нефти

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Нефть, загрязненная едким дихлорэтаном, испортила на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе оборудование стоимостью $20 млн, оно вышло из строя и было остановлено, заявил в парламенте вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.

По его словам, НПЗ был вынужден оптимизировать процесс, чтобы по максимуму уберечь оборудование от критического износа. Других поставщиков нефти у завода нет, отметил чиновник.

В августе на заводе начнут плановый капитальный ремонт и проверят все системы и оборудование. По словам Ляшенко, правительство уже получило полную опись испорченного оборудования завода, и российская сторона об этом уведомлена.

На Мозырском НПЗ "есть российский акционер, который так же, как и мы, заинтересован в положительном результате работы", сказал вице-премьер.

Правительство Белоруссии может обратиться в суд в случае, если Москва откажется компенсировать Минску упущенную выгоду от поставок грязной нефти, добавил Ляшенко. Пока, по его словам, с российской стороной достигнуто понимание о необходимости компенсации убытков от повреждения технологического оборудования на Мозырском НПЗ в связи с поставками "грязной" нефти.

По оценке правительства, из-за форс-мажора на нефтепроводе "Дружба" Белоруссия недополучила 250 тысяч тонн нефти, сказал также Ляшенко. Он добавил, что Белоруссия рассчитывает на поставку в этом году запланированных 18 млн тонн нефти.

По данным Ляшенко, в результате "форс-мажора с поставками нефти на балансе в системе белорусских нефтепроводов находилось 1,2 млн тонн некондиционной нефти".

Чиновник рассказал, что продолжается вытеснение "грязной" нефти с территории Белоруссии. "Предпринимаемые меры позволят к 15 августа полностью заместить всю некондиционную нефть на качественную. По состоянию на 26 июня объем вытеснения в направлении российской станции Унеча составил 705,2 тыс. тонн", - сообщил Ляшенко.

Загрязненную нефть в "Дружбе" Белоруссия обнаружила в апреле этого года. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии. Оператор нефтепровода "Транснефть" заявила, что нефть умышленно загрязняли дихлорэтаном. По версии следствия это делалось, чтобы скрыть хищения. Фигурантами этого уголовного дела стали 13 человек.