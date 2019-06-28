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Белорусский оператор "Дружбы" введет свои точки контроля качества российской нефти

В компании отметили, что "Транснефть" ранее отказалась в этом участвовать

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Белорусский оператор нефтепровода "Дружба" - "Гомельтранснефть Дружба" - решил организовать на территории Белоруссии свои постыконтроля за качеством российской нефти. Об этом "агентству "БелТА" сообщил гендиректор компании Олег Борисенко.

"Принято решение об организации современных систем измерения количества и качества нефти на белорусской территории - на границе как с Россией, так и с Польшей. Мы вынуждены идти на эту меру, чтобы обезопасить себя от ситуаций, подобных нынешней. По сути, это необходимо для гарантии соблюдения экономических интересов Беларуси и повышения уровня промышленной и экологической безопасности", - сказал он.

Он напомнил, что оператор предлагал "Транснефти" согласовать строительство таких систем на границе с Россией и Польшей, но встретил "категорические возражения". Польская сторона также отказалась наладить совместный контроль за нефтью.

"Российская и польская стороны, ссылаясь на "сложившуюся практику взаимодействия", откладывали принятие решения об утверждении регламента взаимодействия, который предоставляет специалистам белорусского предприятия доступ к контролю систем измерения и участию в лабораторных испытаниях на польской территории. А практика показала, что результатом работы прежней, доверительной схемы учета и контроля стало загрязнение всего трубопровода", - сказал Борисенко.

По его словам, пункт приема в российской Унече, на данные которого о качестве нефти белорусская сторона может ориентироваться, находится в 106 километрах от границы, и участок трубы до него никак не контролируется.

Загрязненную нефть в "Дружбе" Белоруссия обнаружила в апреле этого года. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии. В правительстве Белоруссии заявили, что из-за некондиционной нефти испортилось оборудование на Мозырском НПЗ. Оператор нефтепровода "Транснефть" заявила, что нефть умышленно загрязняли дихлорэтаном.

Транснефть нефтепровод Дружба Белоруссия

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