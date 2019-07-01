Поиск

Россия перевыполнила обязательства перед ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Россия в июне сократила добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 278 тысяч баррелей в сутки, это на 50 тысяч баррелей в сутки больше, чем предусматривало соглашение. Об этом сообщил глава Минэнерго Алексакндр Новак.

Министр также сообщил, что все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение продлить договоренность об ограничении добычи еще на девять месяцев. Предполагается, что страны продолжат придерживаться обязательств по сокращению добычи, которые они взяли на первое полугодие 2019 года.

В рамках соглашения входящих и не входящих в ОПЕК стран Россия обязалась сократить добычу на 228 тысяч б/с относительно октября 2018. Продление соглашения еще на девять месяцев не приведет к снижению инвестиций в нефтедобывающую отрасль, заверил Новак.

Александр Новак ОПЕК

Новости по теме

Новости

Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку на девять месяцев

Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку на девять месяцев

Суд обязал семью владельцев "Трансаэро" вернуть 60 млн рублей дивидендов

В Минфине оспорили оценку Центробанком ситуации с потребительскими кредитами

Генпрокуратура проверит "Шереметьево" в связи с задержками выдачи багажа

Генпрокуратура проверит "Шереметьево" в связи с задержками выдачи багажа

Эксперт назвал Вьетнам вторым производителем черной икры в мире

Эксперт назвал Вьетнам вторым производителем черной икры в мире

Индекс РТС достиг 1400 пунктов, обновив максимум с июля 2014 года

Индекс МосБиржи обновил максимум до 2800 пунктов

В Таиланде введут обязательное страхование для туристов

В Таиланде введут обязательное страхование для туристов

Гендиректор сети гипермаркетов "Карусель" покинул свой пост

Avito, ЦИАН и еще три сервиса пожаловались на "колдунщиков" "Яндекса"

Avito, ЦИАН и еще три сервиса пожаловались на "колдунщиков" "Яндекса"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');