Россия перевыполнила обязательства перед ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Россия в июне сократила добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 278 тысяч баррелей в сутки, это на 50 тысяч баррелей в сутки больше, чем предусматривало соглашение. Об этом сообщил глава Минэнерго Алексакндр Новак.

Министр также сообщил, что все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение продлить договоренность об ограничении добычи еще на девять месяцев. Предполагается, что страны продолжат придерживаться обязательств по сокращению добычи, которые они взяли на первое полугодие 2019 года.

В рамках соглашения входящих и не входящих в ОПЕК стран Россия обязалась сократить добычу на 228 тысяч б/с относительно октября 2018. Продление соглашения еще на девять месяцев не приведет к снижению инвестиций в нефтедобывающую отрасль, заверил Новак.