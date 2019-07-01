Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку на девять месяцев

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Министерский комитет по мониторингу выполнения договоренностей (JMMC) рекомендует министрам ОПЕК+ продлить сделку на девять месяцев, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Одновременно комитет может порекомендовать участникам сделки ОПЕК+ более строго выполнять свои обязательства по сокращению производства, передает Bloomberg со ссылкой на делегата.

Глава российского Минэнерго Александр Новак подтвердил журналистам, что все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение о продлении сделки по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев. При этом обязательства по объемам сокращения добычи будут сохранены на уровне принятых на первое полугодие 2019 года.

"Все поддержали продление (сделки ОПЕК+ - ИФ) на девять месяцев на тех параметрах сделки, которые были озвучены в декабре прошлого года. При том сегодня состоится заседание ОПЕК, на котором будет рассмотрено это предложение. Мониторинговый комитет рекомендовал странам ОПЕК и не-ОПЕК именно такой вариант дальнейшей кооперации", - отметил Новак.

По его словам, продление на более долгий период не обсуждалось. "Пока таких предложений не было. Рассматривали или на шеять, или на девять месяцев, общее мнение было, что надо пройти будет зимний период, период низкого спроса, поэтому лучше продлевать сразу на 9 месяцев", - сказал Новак.

Министр подчеркнул, что в мае сделка была перевыполнена на 750 тыс. баррелей в сутки. "Действительно, перевыполнение есть, примерно на 750 тысяч баррелей, особенно что касается мая месяца, но обсуждали соглашение именно в параметрах 1,2 млн б/с, которые были оговорены в декабре прошлого года", - сказал он.

По расчетам Международного энергетического агентства в мае сделка перевыполнялась на 66%, то есть добыча была снижена почти на 540 тыс. баррелей в сутки больше, чем того требовала сделка ОПЕК+

При этом Саудовская Аравия с марта сокращает добычу примерно на 500 тыс. б/с больше обязательств ОПЕК+.

Действие соглашения по ограничению добычи нефти истекло 30 июня. Участники сделки долго тянули с продлением соглашения из-за неопределенности на рынке, вызванной обострением политического конфликта на Ближнем Востоке.

В июне глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих заявил, что вопрос о продлении соглашения между странами ОПЕК "уже в кармане". Накануне заседания министерского комитета министр энергетики России Александр Новак, ранее всегда отказывавшийся комментировать сроки, заявил, что сделку ОПЕК+ необходимо продлевать на девять месяцев для более оптимального прохождения зимнего периода падения спроса.