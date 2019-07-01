Роскомнадзор вновь пригрозил Google новым штрафом

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Глава Роскомнадзора Александр Жаров надеется, что компания Google начнет выполнять российское законодательство о фильтрации контента и компанию не придется штрафовать.

"Сейчас речь идет об очередном штрафе в отношении Google, поскольку фильтрация запрещенной информации осуществляется им в пределах 70% - они достигли почти 80%, а потом расслабились - надеюсь, что к моменту, когда административное производство закончится, они неожиданно увеличат свою функцию по фильтрации до почти 100%, и их не придется штрафовать", - сказал Жаров в интервью телеканалу Россия-24 (ВГТРК).

По словам Жарова, "когда законодательное давление исполнительных органов перевешивает, тогда они (компании, подобные Google - ИФ) начинают выполнять законодательство, когда дело доходит до штрафов, они начинают соблюдать наши законы".

26 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ в соответствии с законом подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи, а 11 декабря оштрафовал компанию на 500 тыс.руб.

Между тем, в феврале стало известно, что Google удалил из своей поисковой выдачи более 70% ссылок, содержащихся в реестре запрещенной в РФ информации. В апреле глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания удаляет 80% ссылок на незаконный контент. Он выразил уверенность, что ведомство добьется 100%-ной фильтрации.